武陵農場澆灌系統為防止結冰而持續開水，意外凍成了絕美的冰晶簾幕。（照片來源：武陵農場 Wuling Farm臉書）

武陵農場除了澆灌系統凍成絕美的冰晶簾幕，蔬菜也凍成了「冰晶花」。（照片來源：武陵農場 Wuling Farm臉書）

今（3日）是元旦假期最後一天，寒流遠去，全臺各地回溫，原本充滿宛如雪地般霧淞美景的臺7甲線武陵農場，竟出現「美麗的錯誤」！原來，武陵農場為了避免菜園棚架的澆灌系統結冰而持續開水，豈料低溫仍讓澆灌水管結冰，進而形成難得一見的絕美「冰晶簾幕」，讓場方人員笑稱這是「美麗的錯誤」。

跨年這場霸王級寒流，為臺灣中海拔地區，例如太平山、大屯山、南橫向陽等地帶來降雪、霧淞美景，銀白一片的景色，宛如仙境，也讓眾多遊客在連假期間，不顧塞車之苦，也要衝上山一探美景。

今天氣溫略為回升，但武陵農場仍出現結霜情形，尤其是武陵農場桃子園溫室旁的菜園，上方架設澆灌系統，場方為防止結冰，夜間持續開水，結果低溫讓澆灌水管滴下水結冰，反而形成難得一見的絕美冰晶簾幕，讓場方人員打趣說這是場「美麗的錯誤」。

網友們看了照片，也忍不住讚嘆：「滴水成冰真實上演,另類美景,漂亮!」、「意外的佳作!冬留白!」、「好漂亮的錯誤！」、「太夢幻啦」、「絕世美景在那裡？請至武稜農場尋。保證！！不虛此行。看花賞景，遠山近水鉤吻鮭。都在這裡！」。

(中時新聞網)