109學年HBL高中籃球聯賽今天是分組單循環賽最後一天賽程，有機會以分組前三直接晉級的北一女中、金甌女中，今天的比賽相當重要，稍早金甌在高雄巨蛋場館76比94不敵南湖高中，奉送北一女直接晉八，而北一隨後在同一場地45比81飲恨永仁。

賽前就知道晉級的北一，雖然努力和正值連勝不敗的永仁對抗，可惜團隊命中率偏低，上半場僅得10分、兩節各5分，而北一上半場21次出手只命中3球，三分線更是11投盡墨，因此半場打完就10比52遙遙落後42分；下半場北一火力稍有復甦，不過因為前面落後太多，北一無力回天，永仁則以5戰全勝之姿漂亮晉級八強。

永仁高三前鋒王禹雯光上半場就進帳21分，隊友邱群琋24分，後衛楊芷昀傳出11次助攻；北一只有葉致彤得分上雙位數、獲得10分。

北一連三季晉級八強，但教練駱燕萍不滿球員表現，賽後全隊在走廊折返跑25趟，駱燕萍補充：「有給球員設定每場要70分的目標，但大家沒達成、整場比賽沒做到位，因為差了25分、所以罰跑25趟，我告訴球員不管怎樣一定要積極比賽，輸球並不可怕，可怕的是不積極。」

在這25趟折返跑中，北一球員不斷喊聲加油，除了鼓勵自己也要再找回積極度，並喊出下一階段一定要努力拚進四強的目標。

北一女今天以45比81、36分之差不敵永仁高中，距離教練駱燕萍開出的單場得分70分少了25分，賽後全隊在走廊罰跑來回25趟。（陳筱琳攝）

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