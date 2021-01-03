永和區仁愛路瓶頸打通後的狀況，待台電移除電桿、水利局施作汙水管後，即可全面開放通行。（新北市工務局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市府推動「道路瓶頸打通計畫」，至今累計開通97條瓶頸道路、總長約5072公尺，除了改善救災動線狹窄問題外，相較以市價全面徵收取得的費用，約可節省約近10倍以上經費；工務局表示，今年底前預計再開通5條瓶頸路線，包括土城中央路三段249巷、樹林區鎮前街367巷等，已在設計階段。

新北市人口約403萬人，人口密度持續上升，工務局2013年起首創「道路瓶頸打通計畫」，鎖定通行不便、妨礙消防救災的死巷，以及阻礙建物或土地的路線，替道路「針灸、開刀」，透過「以協議取代徵收」等方式，至今開通97條道路、總長度5072公尺。

新工處表示，每個瓶頸案件在推動上均有不同困難，土地權屬複雜，屋主和地主是不同人或仍有使用需求的情況比比皆是，仰賴市府和當地里長通力合作，促成道路打通。

像是永和區仁愛路52巷過去卡著一棟「路中屋」，原為國稅局退休員工宿舍，因居住者年事已高且搬遷困難，長年來路幅狹窄、車輛僅能單向通行，影響消防動線，經過多次協調及跨局處合作下，最終協助居住者搬離，並順利拆除路中屋以調整道路線型，目前待台電移除電桿、水利局施作汙水管後，即可全面開放通行。

新工處指出，新北市預計今年底前再打通5處瓶頸道路，包括土城區中央路三段249巷、土城區中央路二段21巷至學府路二段、新莊區天祥街47巷、樹林區鎮前街367巷、新店區二十張路129巷2弄，目前在設計階段，盼將新北市打造成里里相通、路路相連的宜居城市。

(中時 )