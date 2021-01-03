縣長楊文科（右）應邀擔任主婚人，祝賀單身聯誼活動首對結婚的涂國豪與張芮瑄，早生貴子。（羅浚濱攝）

縣長楊文科推動青年「願婚、樂生、安心養」願景，縣府青年事務中心這2年舉辦6場單身聯誼活動，共有605人參加，成功配對51對，其中涂國豪與張芮瑄交往1年多後，3日結婚在竹北某餐廳宴客，締結這份良緣的「月老」楊縣長更應邀擔任證婚人。

楊文科表示，很高興新的一年聽到國豪與芮瑄結婚的好消息，祝賀這對神仙眷侶，百年好合，永浴愛河，早生貴子。強調有新生兒營養補助金等你們來領，第1胎補助1萬元、第2胎2萬元、第3胎以上5萬元。

楊文科說，縣府為讓忙於工作的單身男女擴大交友圈，今年將推出精彩的未婚聯誼活動，歡迎單身男女參加，此外登記結婚有跨所、跨縣市的便民措施，假日辦理可前3天到戶政事務所預約，指定結婚當天生效。

住橫山鄉的涂國豪，個性純樸，從事傳統製造業，少有機會認識異性，抱著多認識朋友的心情，前年9月參加縣府「青春列車、戀戀福隆」聯誼活動，結識從事觀光服務業的張芮瑄。

活動當天2人剛好分到同個單車漫遊小組，在彼此愉快氛圍下，順利進行騎單車遊舊隧道行程，配對成功獲贈北埔綠世界遊券約會，加深彼此的認識，2人工作之餘也喜歡一起參加在地文藝和旅遊活動，深深覺得彼此就是人生對的人，牽手邁入婚禮殿堂。

(中時 )