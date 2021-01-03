西瓜哥哥堅守伴童20年 溫暖小小世界心不寂

「西瓜哥哥」李岳是兒童台元老級成員，在鏡頭前帶動跳的身影，陪伴了許多人度過快樂的童年時光，入行20年的他接受《中時新聞網》專訪細訴心路歷程，感恩地說，「可以在一個小孩的人生當中，很重要的童年佔有一點點的位置，是上輩子修來的福氣」。

談到成為西瓜哥哥的契機，李岳透露是因為高中同學「水蜜桃姐姐」朱安禹，當時她拿了全班的合照給兒童台的製作人看，因為這樣被相中加入水果家族，而在踏入兒童界之初他也以張小燕、陶大偉以及周星馳作為典範，有鑒於這幾位優秀的演藝圈前輩，也讓他對這份工作產生了高度的興趣，並表示，20年的時間，一般人可能都已經換過很多工作，但他能一直堅守崗位陪伴孩童，成為他們心中的偶像，是件很榮幸的事情。

西瓜哥哥李岳坦言，這20年來自己能一直堅守崗位陪伴孩童，成為他們心中的偶像，是件很榮幸的事情。（攝影/陳宏睿）

「做兒童節目主持人需要天份跟努力，他的天份有時候超過努力」，李岳指出，男生要一邊唱跳歌曲還要做出可愛的表情和動作是很大的挑戰，而且當哥哥姐姐必須具備親和力，要像孩童們的好朋友，因為小孩子的反應是很直接的，喜歡就是喜歡，不喜歡他不會演也不會裝，所以要能在短時間內吸引孩童的注意，成為他們裡面的孩子王，這個是最難的。

李岳十分珍惜當哥哥的每一分每一刻。

「主持兒童節目會遭遇瓶頸，也曾感到倦怠」，李岳坦誠地說，每3、5年就會出現這樣子的情況，但總會因為小朋友的真心反饋，讓他重新燃起對工作的熱情，並回憶起某次出外活動的情形，他表示，一般來說，自閉症孩童的性格比較内向，會害怕陌生人靠近，但曾經有位小朋友因為在電視上看過西瓜哥哥，就主動親近與他同樂，令他備感溫暖與窩心，另外他也提到之前到醫院探訪時，看見殘疾孩童不畏艱難的努力生活，也讓他體認到身殘志堅的可貴，對他來說，和孩童相處的種種經歷都十分寶貴，他也相當珍惜當哥哥的每一分每一刻。

(中時新聞網)