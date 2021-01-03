國民黨主席江啟臣任期到2021年8月19日，國民黨預定於7、8月間改選黨主席，各方人馬無不積極備戰。網路輿情統計網站「聲量看政治」指出，在各項指標中，前高雄市長韓國瑜的聲量最高，在藍營主席可能人選中佔35.5%，其次則是前總統馬英九，而現任黨主席江啟臣則只佔其中的18.34%。

臉書粉專「聲量看政治」今(3日)列出可能參選國民黨主席的人選，分別是韓國瑜、馬英九、朱立倫、江啟臣和連勝文，並根據即時社群新聞、新聞聲量與Google Trend三大項聲量指標其中的10項細部指標，分析2020年90天內國民黨黨主席可能人選的聲量比較。

結果顯示，韓國瑜仍是國民黨聲量指標人物，佔藍營主席可能人選五人35.5%；其次是馬英九，佔28.41%；第三是江啟臣佔18.34%；朱立倫佔10.4%；而連勝文則佔7.36%。

「聲量看政治」分析，韓國瑜近期雖較少露面，但聲量仍在眾人之上；馬英九則在去年年中之後，頻繁活動並對外發言，並在多個議題上屢屢針對蔡政府開砲；江啟臣是現任黨主席，所有的政治攻防策略都有他的身影，但在立法院議事問政方面，卻少見江的表現；朱立倫則始終保持既不高調，也不低調的聲量策略，並不針對每個議題屢屢發言，但適當時機就會有所回應；而連勝文則在下半年後，開始對柯市府的市政議題、疫苗議題、美豬議題提出評論。

「聲量看政治」強調，聲量有正有負，目前看來，韓國瑜還有一息尚存，馬英九野心勃勃，江啟臣危機重重，朱立倫蓄勢待發，連勝文努力邁進。

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(中時新聞網)