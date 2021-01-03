寒流來襲人安基金會與苗栗縣政府合作，上街訪視街友並遞上防寒物資，邀請他們到苗栗平安站借宿避寒。（人安基金會苗栗平安站提供／巫靜婷苗栗傳真）

人安基金會苗栗站發送防寒物資，包含外套、毛毯、暖暖包、口罩等。（人安基金會苗栗平安站提供／巫靜婷苗栗傳真）

萊豬之亂社福團體也怕，近日寒流來襲人安基金會與苗栗縣政府合作，上街訪視街友並遞上防寒物資，邀請他們到平安站借宿避寒，但受疫情關係，連續舉辦多年的寒士尾牙宴確定停辦，改為發贈愛心年禮，苗栗平安站站長黃連進表示，今年年禮肉鬆特別注意產地，最後是訂台糖國產豬肉鬆，避免食安爭議。

萊豬元旦進口台灣，不僅攤商搶貼標章自清，社福團體發送愛心物資也格外注重產地。近日強力寒流來襲，人安基金會苗栗平安站與縣府社會處合作關懷街友，冒著低溫訪視街友，提前發贈睡袋、暖暖包、外套、毛毯、口罩等防寒物資，也邀請他們來平安站借宿。

苗栗平安站站長黃連進說，這波寒流有6、7名街友陸續進到平安站避寒，雖然天氣回暖，但中央氣象局預估下周將有強烈冷空氣報到，平安站持續發送防寒物資，有需要的寒士能夠到平安站尋求協助，秉持人道關懷，平安站備有泡麵，不讓寒士挨餓受凍。

不過最讓平安站頭痛的還是經費短缺，黃連進表示，受疫情影響社福團體募款不易，年禮經費尚缺60餘萬元，加上萊豬進口，年禮注重產地，苗栗今年預計發送255份年禮，除了街友，縣內低收入戶家庭也能領取，年禮內含8樣物資，其中包含肉鬆，避免食安爭議，苗栗、新竹平安站使用台糖國產豬肉鬆，預計2月1日開始發送。

(中時 )