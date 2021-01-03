蔡康永日前在某演講中談到人際關係時，舉例大S（徐熙媛）使喚助理做事時，單靠勾手指溝通，直言「這不是訓練狗嗎？這不是對待人的態度」，此段內容一出，立刻在網路上引起熱議，而大S稍早也回應《中時》，表示「這樣是最有效率的方式」，而面對引起這麼大的風波，蔡康永也親發聲明道歉了。

蔡康永日前在《2021有一說一》中演講，談到人際關係與溝通，直言很多人都被「人際關係的神話綁住了」，並拿大S跟助理作例子，透露她拍戲時沒辦法說話，就靠勾手指和助理聯繫，譬如喝水、披外套、補妝等，但蔡康永也直言：「你這不是訓練狗嗎？這不是對待人的態度，如果把人訓練成這樣，那不叫做他懂你，他只是被你訓練完成而已。」

蔡康永演講遭斷章取義，向大S致歉。(圖／翻攝自蔡康永臉書)

因此他覺得應該放掉這些「神話」，認為經營的人際關係，在未來總有一天開花結果，所以不用委屈自己，此段演講內容在網路引起熱議，對此，大S回應《中時》表示，「當時正在電影拍攝現場，工作的時候只能用眼神或手勢來跟助理溝通，這樣是最有效率的方式，也不耽誤拍攝，拍攝團隊跟工作人員才能盡快地收工回家休息。」

而蔡康永隨後也在社群發聲明，向大S致歉，並還原真實演講內容，原來是他提到女生都期望男友能夠察言觀色，所以他才提到大S作例子，直言女生不該像訓練狗那樣訓練男友，但不知道演講後來被剪輯成什麼樣子，「目前顯然已經被斷章取義，也被下了很扭曲的標題，造成對大S的莫大傷害，我鄭重且心痛的向大S道歉。」

雖然他已要求報導的平台，儘快停止錯誤的報導，但對大S已造成傷害，今後他會嚴格要求自己發言謹慎，不傷及無辜，演講的人是他，卻連累完全無關的大s，「我實在無顏面對好友，只能在此向大S致歉。」

(中時新聞網)