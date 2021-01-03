看釣竿的角度即可得知白毛拉力強大。（新北市漁業處提供／許哲瑗新北傳真）

磯釣時浪花氣勢磅礡要注意安全。（新北市漁業處提供／許哲瑗新北傳真）

頂浪高手徐偉昌辛苦奮鬥後釣獲的4.65公斤大白毛。（新北市漁業處提供／許哲瑗新北傳真）

近日天氣嚴寒，東北角海域食藻性的魚種「白毛」大爆發，吸引大批頂浪高手搶釣，尤其貢寮馬崗漁港、萊萊磯釣場魚類生態繁盛，整排的釣客是難得一見的冬季景致；新北市漁業處長張麗珍表示，歡迎民眾造訪冬季的東北角，感受海浪拍打礁岩產生白花大浪的磅礡氣勢，也能品嚐最當季的美味海鮮。

新北市漁業處介紹，被稱為白毛的魚種有南方舵魚、低鰭舵魚和天竺舵魚等3種，皆為冬季磯釣的主要魚種，活動範圍在長有海藻的礁岩區，常在充滿泡沫的浪腳處成群覓食，白毛是雜食性偏愛吃大型藻類，牙為片狀齒，可以輕易切斷大型藻類和釣客的漁線，由於肉質Q彈，是磯釣客心中的夢幻魚種。

「冬季的白毛身體有藻香味，深獲內行的饕客喜愛！」資深釣客徐偉昌說，每到冬季只要有空，時常到馬崗漁港或萊萊磯釣場等海蝕平台激浪處，頂著寒風大浪與白毛過招，常就地撿拾生長在礁岩的小海帶、大葉青等海菜釣白毛，冬季的白毛魚體型較夏季大，且肉質較為彈牙和結實，最受歡迎。

「一魚二吃，煮湯和清蒸皆能呈現白毛魚的Q彈好滋味！」福隆富士海鮮老闆娘楊晴惠表分享道，將白毛的魚頭和魚尾煮薑絲魚湯，魚腹片成2片平放於蒸盤上，水滾後放蒸籠10分鐘起鍋，先淋上米酒、薑、醋與醬油等材料製作的提鮮醬汁，放上綠蔥絲紅辣椒絲香菜等配菜，再淋上熱油，即可完成色香味俱佳的清蒸白毛。

(中時 )