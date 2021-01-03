煮飯最麻煩的就是「洗米」的步驟！一名女網友的媽媽從小就教她用打蛋器洗米，讓她一直無法理解。近日她順手拿了打蛋器來洗米，才驚覺媽媽背後的智慧，而文末更突然撒了一大把洋蔥，讓網友瞬間鼻酸。

一名女網友昨（3）日在臉書社團「爆怨公社」發文，表示她媽媽從小就教她打蛋器是拿來洗米的，還讓她誤以為打蛋器是專門用來洗米的用具，長大後才知道它的真實用途是用來打蛋的，慶幸自己沒跟人提果這件事。這幾天寒流發威，她沒想太多就順手拿打蛋器來洗米。

沒想到一用之後才驚覺，冷天用打蛋器洗米，不但可以不用碰冰水，還能把米洗得很乾淨，非常方便，忍不住讚嘆，「曾經覺得我媽都亂教，現在才知道這是媽媽的智慧」，之後又感性補充「我媽在天上應該很得意的表示：妳看，我就說吧？最後還想再抱怨媽媽一下。妳過世那麼多年我還是那麼想妳，這兩天跨年，可以入夢陪我聊聊嗎？我想告訴你寒流來拿打蛋器洗米有多方便了。」

文章曝光後引起熱議，不少網友紛紛留言，「用這個洗米也很乾淨，冬天很好用」、「如果米裡有藏米蟲，打一下就都洗出來了喔」、「感謝分享，沒想到可以洗米，一物多用，很棒」、「我媽也教我拿來洗米」、「媽媽的智慧無價」。此外，原PO和媽媽的故事也感動不少人「此时此刻我在學會新知識和鼻酸兩種情緒之間混亂」、「明明是洗米，為什麼變成切洋蔥了」、「沒有人教洗米還放洋蔥的啦」、「一下子就紅了眼眶」。

(中時新聞網)