109學年度高中棒球聯賽木棒組今天開打，尋求賽史史無前例三連霸的平鎮高中，第一階段首戰火力就大爆發，全場敲出18支安打換回19分，以19比0在4局提前扣倒秀峰高中。

平鎮今天推出賴延峰先發，開賽打線就給予火力支援，前4棒連續敲安，單局8支安打、猛攻13人次換回9分，且讓秀峰單局就用了3位投手才終於完成3出局。

4局上平鎮攻勢再起，1出局後獲得2個保送，之後連續4棒敲安，單局又打了16人次、攻下10分，並靠著賴延峰、洪宸毅、黃祈哲3名投手聯手，僅讓秀峰敲出2支安打，為連霸邁出成功第一步。

平鎮總教練吳柏宏表示，今天主要是打者都有把握住得點圈機會，也有掌握到設定攻擊的球路，所以攻擊才比較順暢，「說真的這種情況也不常見，但比賽就是這樣，順暢的情況下能一直延續給隊友，這一點做得不錯。」

尋求連霸邁出成功第一步，吳柏宏認為，每個盃賽的第一場比賽都比較難打，因此賽前會提醒球員，不論在每個打數、每次守備、投每一球都需要專注，「要穩定一點才會幫助到後面的比賽。」

此役賴延峰僅先發2局就退場休息，之後由洪宸毅、黃祈哲各分擔1局投球，吳柏宏說：「因首局就有分數進帳，若是以本來的計畫賴延峰會投不止2局，但剛好分數有拿到的情況下，讓投手輪流上去，因為比賽要連打五場，所以投手能在少局數的情況下也比較好運用。」

(中時 )