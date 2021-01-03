「台南好禮月月抽」3日在新光三越新天地小西門前廣場，抽出最大獎2間輕豪宅。第1間位於善化陽光大道591號20樓之3的得主為陳0雯；第2間位於新市區復興路105號2樓之3得主則是方0淑。台南市長黃偉哲表示，本次活動發票登錄金額達66億元，感謝各界踴躍參與。

「台南好禮月月抽」活動去年底截止，由市長黃偉哲3日在律師見證下，抽出最大獎2棟輕豪宅，分別由陳0雯、方0淑小姐獲得。

黃偉哲下午也隨即在抽獎現場撥打電話，第一時間恭喜2位幸運得主。陳小姐接起電話時，還以為是「詐騙電話」，心情相當「淡定」；方小姐接獲得獎訊息時，則是一連說了好幾次「真的假的」，黃偉哲也開玩笑地說「以後出門要小心一點了！」

南市府經發局表示，本次最大獎2戶輕豪宅，第1戶位於善化陽光大道591號20樓之3，共2房1廳含公設26.56坪，由台南市不動產開發商業同業公會、台南市大台南不動產開發商業同業公會贊助提供。

經發局也稱，第2戶位於新市區復興路105號2樓之3，2房1廳含公設22.64坪，並送室內裝潢及家具，由「陞發國際-洺泰建設股份有限公司」贊助提供。2間房屋皆位處南部科學園區附近，周邊近國道交流道，地點和交通都具相當優勢。

本次除了最大獎輕豪宅外，還有宏佳騰電動機車、電冰箱、液晶電視、遊艇券、旅行箱等多項豐富獎項，得獎名單將公布於「台南經濟情報讚」臉書粉絲專頁及「台南購物節」網站，得獎者將會收到電話及簡訊中獎通知，請民眾密切注意，並於規定領獎期限內領獎。

(中時 )