含萊克多巴胺美豬日前正式叩關，雖然政府承諾絕對會做好清楚標示產地與其它把關措施，但數個月後民眾是否還這麼在乎「萊豬」，恐怕還很難說。不願具名冷凍業者表示，雖然眾多進口商聲明「不進萊」，但消費者才是真正主導市場的那隻手，好吃、口感才是關鍵，就像美牛一樣。

該冷凍業者指出，台灣可進口豬肉的國家很多，一般貿易商會優先排除具爭議性商品，同樣東西可以從其他國家進，以這次美豬為例，應該前幾個月不會有萊豬，甚至美豬都不會進來，在有銷售風險情況下還要賺錢，除了得不償失，也自找麻煩。

目前看來，上半年可能反萊豬的情況會較為激烈，但後半年誰知道？會不會像當初美國萊牛一樣，一開始民眾有疑慮，政客趁勢窮追猛打，但之後就「自然而然」進來了？萊劑有爭議是事實，但穀飼牛與草飼牛真的不一樣，雖然有價格上的差異，然而好吃與口感才是關鍵，消費者才是真正主導市場的那隻手，不會是進口商。

他說，台灣糧食真的夠嗎？以國人食用肉類大宗豬肉為例，「農委會說豬肉自給率9成，那剩下1成去哪了？不就是因為不夠才要從加拿大、西班牙等國家進口？」

以中上層肉品加工廠來說，今年誰敢誠實標示產地是「美國」就不用想賺錢了，就算美豬只有2成使用萊劑飼養，但因為萊劑爭議太大，消費者100％不會接受，今年又因為開放萊豬，需求量會急速下降。

他強調，自由貿易下基本上沒有什麼綁定進口量的問題，綜觀全球性貿易沒有一個單位可以指使進口商應該衝刺某商品進口量。

李姓上班族坦言，雖然知道美牛含萊劑，若要選擇可能還是以美牛為主，畢竟牛排偶爾吃一次，但紐澳牛和美牛口感真的差很多，不過國產豬與美豬差異就真的不大，價格與口感取向可能還是優先。

(中時 )