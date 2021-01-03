只要有人敢批評民進黨政府，就算是自己人也要追殺到底嗎？有爆料指出，某粉專管理者在選戰期間力挺總統蔡英文，不僅出錢出力，還花時間，卻因近來批評時政，竟遭綠營黨工洩漏個資，目前身心狀況很糟，而本人也出面證實此事，坦言「有些事已經超過了我能承擔的極限」。

臉書粉專「小聖蚊的治國日記」今（3）日爆料，臉書「不禮貌鄉民團」團長遭民進黨黨工公布個資，號召獵殺，只因他在幾件事上「理性監督政府」，而他這兩天狀況很差，私訊也關掉了，但仍會持續關心他的身心狀況。

小聖蚊的治國日記臉書。（摘自小聖蚊的治國日記臉書）

苦主也出面證實此消息，今在「不禮貌鄉民團」臉書感謝每位朋友的關心，也收到批評、謾罵、騷擾的訊息，生活確實受到影響，所以原則上任何陌生訊息都不會回應，同時必需暫時關閉頁面，「有些事已經超過了我能承擔的極限，我不想讓我身旁的家人再為我擔心」，預計傍晚會把粉專關掉。

不禮貌鄉民團臉書。（圖片摘自不禮貌鄉民團臉書）

此外，「不禮貌鄉民」1日也在備份團粉專指出，遭綠營側翼網軍指控「用專案發大財」，批他對不起台灣人、利用集資騙錢，並交代資金流向。

當時民進黨在2018縣市首長選舉大敗，韓國瑜聲勢高漲，加上民進黨總統初選民調，賴清德一面倒領先。為幫蔡英文反擊、加分，所以不禮貌團長辦了募款專案，但因初期廣告經費還沒撥下來，所以先急著向各台派粉專版主借錢週轉，其中包括焦糖哥哥陳嘉行，即便會欠下人情，也要把廣告投下去再說。

隨後，不禮貌團長又幫了幾位綠營候選人拉抬聲勢，也拿廣告經費去下祭品文，只要能幫這些綠營候選人當選，也承諾會把經費捐給公益團體，事後也附上捐款收據、發票。

2020選戰，由蔡英文領軍的台派大獲全勝，不禮貌團長坦言，「我也沒利用價值了」，只因在一些政策沒支持，甚至挺在表決萊豬時跑票的綠委林淑芬，有人就開始策動這些小粉專和側翼網軍，羞辱抹黑，「就當我看走眼了，選前我把整個粉專能量拿去幫你們，選後換來這樣的結果，我也總算看清了。」

(中時新聞網)