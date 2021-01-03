把撲克牌當作飛鏢來攻擊敵人，這是在許多電影都曾出現的橋段。在大陸貴州就有一位男子，因為著迷飛撲克牌，為此苦練6年，如今的成果已經讓他可以從5公尺外的地方，用撲克牌切開鋁罐。

根據《搜狐新聞》報導指出，居住在貴州銅仁的30歲男子趙廷貴，從16歲時因為著迷飛撲克牌，就拜師學藝，苦練6年之後，終於習得飛牌絕技。在影片中，可以看到趙廷貴可以使用撲克牌輕鬆的切開胡蘿蔔，甚至是在5公尺外的地方，使用普通的撲克牌直接切開鋁罐。

趙廷貴表示，自己從16歲時開始拜師學藝，苦練6年後才習得此絕技。想要飛撲克牌需要提升手上的爆發力，還有準確度。為此，他的師父要求他每天要做100個伏地挺身、用手指舉重40公斤物體10次，隨著能力的提升，也逐步增加次數與重量。

網友看到影片後，紛紛留言表示「現代小李飛刀啊！」、「厲害厲害」、「看來古人真有本事，只是這樣的絕技很少能流傳下來」、「肯花六年學這個就不簡單」。

(中時新聞網)