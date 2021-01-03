湖人球星詹姆斯(LeBron James)去年3月在個人臉書貼上自己的灌籃英姿，卻遭攝影師米契爾(Steven Mitchell)狀告侵權，索取15萬美元賠償(約台幣421萬)。詹姆斯不打算付錢，他委託律師在開季前反告米契爾，求償100萬美元！

灌籃照片的主角是詹姆斯，攝於2019年12月，著作權屬於拍攝者米契爾，詹姆斯在未獲米契爾同意之下於臉書公開，已涉及侵權。詹姆斯可能也不清楚照片來源，只是看到自己在裡面就拿來用。辯護律師主張詹姆斯有權利張貼照片，只要他沒用來牟利就可以，但外界看來詹的勝算不高。

因此詹姆斯的陣營另尋出路，直接反告米契爾「非法利用詹姆斯的照片來宣傳自己的攝影工作」。詹姆斯的身價遠超過一般人，濫用他照片的代價是很高的，所以求償金額100萬美元。米契爾的律師批評這形同恐嚇，顯然詹姆斯只是變著法子逼他們知難而退。

詹姆斯渾身上下都可能被榨出錢，他今年3月才出庭作證，了結一宗纏訟4年的刺青官司。因為2K籃球遊戲使用詹姆斯的刺青，被刺青設計公司控告侵權，法官最後撤銷案件，由2K獲勝。

(中時新聞網)