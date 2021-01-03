花蓮吉安鄉北昌活動中心新鋪設的PU地坪遭炮竹炸毀，大面積嚴重受損，且煙火碎屑還散亂一地。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

吉安鄉長游淑貞（左）前往現勘，見公共建設遭損毀表示痛心遺憾，且已報請警方協助抓出破壞者，並賠償損失。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮吉安鄉北昌活動中心日前斥資500多萬，打造全新舒適運動場域，如今卻傳出民眾在該處燃放煙火慶祝新年，造成新鋪設的PU地坪傷痕累累，大面積嚴重受損，且煙火碎屑還散亂一地，讓附近居民十分憤怒；吉安鄉公所獲報即報請警方協助找出破壞者，強調將追查究責要求賠償其損失。

北昌村長劉文賢表示，附近居民前幾天參加清淨家園迎新年活動，清理北昌活動中心時，發現新鋪設的PU地坪疑因民眾跨年在地面施放煙火，導致原本綠色的地面因燃燒及灰燼變成烏黑髒亂，且一旁還遺留大量燃燒物、滅火器、瓦斯槍等。

吉安鄉北昌村約有9千人的居住數，社區活動中心是村民重要休閒空間，吉安鄉公所考量村境公園綠地空間少，向花蓮縣政府爭取整建計畫，2019年度獲經費582萬元挹注，打造全新舒適安全運動場域，如今卻遭破壞，附近居民得知皆感到憤怒不已；而北昌派出所目前已掌握當夜現場錄影資料，正調閱監視器揪出破壞者。

吉安鄉公所獲報後，鄉長游淑貞前往現勘，見公共建設遭損毀表示痛心遺憾，她說，近期化仁海堤海岸線旁的運動步道，沿線路燈電線屢次遭竊，年底前民眾將越野汗馬車輛蓄意開到慈雲山植葬園區階梯挑戰性能測試，造成階梯磁磚多處毀損嚴重，此時又發生活動中心運動廣場遭破壞，吉安鄉公所將追查究責，報請警方協助抓出破壞者，釐清責任歸屬，讓行為人賠償損失，付出破壞公物代價。

(中時 )