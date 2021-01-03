日本疫情嚴峻，中央跟地方為了是否發布「緊急事態宣言」拉鋸中。日本專家認為，「緊急事態宣言」就算發布也無法平息疫情，但為避免醫療崩潰，有必要在首都圈4都縣發布。

由於轄內疫情嚴峻，首都圈1都3縣的東京都知事小池百合子、埼玉縣知事大野元裕、千葉縣知事森田健作，及神奈川縣知事黑岩祐治，2日下午拜會負責防疫事宜的經濟再生擔當大臣西村康稔，會談時間逾3小時，4 名知事在會談中籲請中央儘速檢討發布「緊急事態宣言」；不過，中央政府目前態度慎重。

日本朝日新聞報導，對傳染病相當熟悉的東京醫科大學教授濱田篤郎說，北海道與大阪府的疫情開始趨緩，但首都圈新增確診病例到去年底還在增加，外出聚餐及購物的人潮並沒有減少。

濱田認為，雖然中央政府去年底暫停推動振興旅遊措施Go To Travel（去旅行），但讓民眾接收到的訊息似乎是「只要不到外縣市就好」、「只要待在東京都內或是所在地，到處走動也沒關係」，而這樣的訊息其實是誤導。

他說，結果就是外出人潮沒有減少；政府必須明確告知民眾「請不要外出」。

濱田說，如果只是外出散步不會有什麼問題，但多數情況是為了購物或聚餐而外出，政府為了讓民眾不要任意外出，不得不說出「請不要外出」；而為了傳達這樣的訊息，發布「緊急事態宣言」就有必要。

他認為，「緊急事態宣言」對經濟會造成影響，如果要發布的話，應該以提出籲請的首都圈4都縣為對象即可；只不過，宣言期間有必要持續約一個月。

不過，濱田說，光靠宣言無法平息疫情，因為目前是容易造成飛沫感染的寒冷時節，可以預想疫情應該會持續到3月左右。因此，至少把發布「緊急事態宣言」當成是為了防止醫療崩潰來理解。

他說，日本政府去年曾在11月下旬喊出「關鍵3星期」的防疫口號，但在3星期後也不見疫情平息，政府輸掉「關鍵3星期」，接下來做什麼才好，民眾也不知道；總之在「關鍵3星期」結束後，可能就讓人鬆懈而外出聚餐。

濱田說，在日本就算發布「緊急事態宣言」，因為沒有罰則，就算不遵守也沒關係，因此就會有人不會遵守；但就算如此，仍有必要明確宣示「必須阻止人員移動」這樣的訊息，接下來決定發布宣言也不算遲。

他說，能進行高度治療的醫療機構，重症病床持續滿床，保健所也無法充分做好群聚感染對策，再這樣下去的話，可能就會造成醫療崩潰。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思(示其)）1100103

(中央社)