橫山鄉合興森林愛情園區啟用，成在地民眾及內灣每年200萬遊客新的特色休憩地點。（羅浚濱攝）

橫山鄉合興車站有「愛情車站」美名，縣府利用車站對面2.1公頃閒置土地，投入2250萬元辦理「合興森林愛情園區」景觀營造工程，獲得竹縣公共工程「金竹獎」佳作認證，縣長楊文科3日在剪綵啟用時，邀全國情侶來打卡！

該處閒置土地是縣府向台鐵租用，交旅處向營建署爭取前瞻計畫城鎮之心補助1800萬元，縣府自籌450萬元，規畫「合興森林愛情園區」執行景觀營造工程。

楊文科與96歲在地耆老鄧錦火見證新落成的空間，說合興森林愛情園區工程特色是使用生態滯洪池，可調節園區內水量，兼具濕地生態和整坡綠化，並有3條融合現地景色的開放性兒童滑梯，創造綠色減碳的生態園區。

交旅處長游志祥說明該園區工程分為景觀、遊憩及水保3大主軸，包含生態草溝砌石溝共66米，綠美化面積9648平方公尺，分別設置1座生態滯洪池、3處休憩表演平台、3條環園步道及3座兒童滑梯等設施，將成在地民眾及內灣每年200萬遊客新的特色休憩地點。

會場搭配合興愛情車站70週年系列活動，車站內新設「愛情12時刻」裝置藝術，有高度3公尺鐵雕藝術時鐘書，寫著各國「我愛你」文字的愛心雕塑，並有入住指定飯店即送「內灣線鐵道解謎」套組活動。

(中時 )