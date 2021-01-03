尋求高中木棒聯賽衛冕的平鎮高中，第一階段首戰全場就火力全開，敲出19支安打，曾子祐、董子恩、田子杰、黃冠倫都是單場3安的「猛打賞」表現，其中埋伏在後段棒次的田子杰更有4打點貢獻，他說：「希望能夠再拿一座打擊獎，真的很久沒拿了。」

田子杰今天先發右外野手、打第7棒，前兩次打擊都敲出安打，第3次打擊獲得保送，最後一次打擊也敲安，上壘率百分百。不過田子杰仍覺得自己表現還有進步空間，「沒有很紮實，都打到球的上緣，覺得還可以調整得更好。」

平鎮總教練吳柏宏賽後特別點名曾子祐跟田子杰是此役表現最亮眼的球員，他說：「田子杰的個人型態算是助攻型的打者，他的擊球率很高，所以安打率也相對提升，在打線中也是能夠靈活運用的球員。」

田子杰也很清楚自己在隊中的角色，「我就是助攻、護送隊友，想辦法先上壘。」但今天他也把握住機會，成為球隊獲勝的關鍵人物之一。

對於連霸，田子杰坦言多少會有點壓力，「但教練叫我們放輕鬆打，因為連霸只是個目標，我們朝這個目標開始，一起努力。」高二的田子杰也為自己在木棒聯賽設下目標，希望可以拿座個人獎，「想拿打擊獎，國中之後就沒有拿過了，真的很久沒拿了。」

(中時 )