台灣2020年在防疫上繳出亮眼成績單，美媒《紐約時報》（New York Times）2日刊文指出，台灣疫情控制得宜，是因為嚴格執行隔離政策，但文中也點出，鎖國並非長久之計。《紐時》文章內容也引起網友熱議，有網友質疑，這篇文章也是用萊豬換來的嗎？

《紐約時報》2日刊出一篇以「台灣如何計劃（大致）免於疫情？」（How Taiwan Plans to Stay (Mostly) Covid-Free？）為題的文章，指出幾個月來台灣人仍能維持正常的生活，這種正常的狀況甚至到了「詭異」的程度，人們生活如同往常，且台灣人口多過美國佛州，但新冠肺炎死亡人數卻能控制在2位數。

文章點出台灣防疫成功關鍵在於2020年3月就實施鎖國，禁止大部分觀光客入境，以及嚴格執行的隔離政策。並引述中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的說法，指出除非出現一支證實有效、保護效力長久的新冠疫苗，否則台灣不會考慮鬆綁邊境。但陳時中也說，台灣應該開始對入境者進行篩檢，而非只是隔離他們。

但是，網友們對《紐時》這篇文章的說法提出質疑，「別往臉上貼金了，這篇也是用萊豬換的嗎？」、「民進黨這次闖關的法案裡有萊豬和萊牛，萊豬萊牛通通都是民進黨換的」、「正常到給人民吃萊豬」。

此外，有些網友則對台灣防疫的成果感到懷疑，「不要驗當然都沒病啊」、「這是全民口罩戴好戴滿的成果，才不是什麼順時鐘(順時中)的成果」、「永遠別相信表面上看到的」、「吃萊豬增強免疫力」。

(中時新聞網)