台中市政府法制局與社團法人台中律師公會3日在中山堂舉辦「律薩傳情－法治宣導音樂會」，由台中律師公會成員吹奏薩克斯風，帶來親民又精緻的演出；法制局共襄盛舉，期待藉由音樂會形式，宣導市民法律服務項目及宣導法治觀念。

法制局長李善植說，台中律師公會長年協助市府推展法律諮詢服務不遺餘力，在台灣大道市政大樓、豐原陽明市政大樓及29區區公所等處，均提供市民免費的法律諮詢服務。

支持台中市法制局的法扶創舉－六都首創的「夜間電話法律諮詢服務」，市民不再受到空間及時間上的限制，今年起增加場次，每周一到周四晚上5時至7時，都能透過電話專線諮詢律師，獲得專業的法律協助。

「律薩傳情－法治宣導音樂會」中，台中律師公會薩克斯風樂團帶來融合流行與爵士風格的曲目，包括：「Chilly Cha Cha」、「羅大佑戀曲系列」、「Mojito」、「梁祝」、「熱帶嘉年華」、「迪士尼組曲」、「星際大戰」等多首膾炙人口的樂曲。

由學生及成人混齡組成的「神岡威貝樂室內樂團」也加入演出陣容，帶來弦樂演出，豐富曲目底蘊，精彩演出成果深獲現場聽眾肯定。終曲「無人熟識」由指揮魏鴻達帶領，邀請現場觀眾參與演唱，掀起音樂會演出最高潮。

李善植說，「律薩傳情-法治宣導音樂會」，因應新冠狀肺炎疫情，在市府嚴格要求下，採取多重防疫措拖，所有入場觀眾均須測量體溫、全程帶口罩及酒精消毒，這場薩克斯風音樂會順利完成，工作人員齊心把關及民眾守法自律。

防疫工作其中重要的一環！李善植強調，民眾配合政府的防疫要求，為人為己，遵守疫情規範，一起來當防疫先鋒兼法治達人。

(中時 )