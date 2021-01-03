睽違14年建醮，「大灣廣護宮庚子科五朝謝恩祈安清醮」昨日圓滿落幕，不僅零聚眾鬥毆，也沒有造成交通阻塞。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

台南市永康警分局透過科技管制交通，同時還監控陣頭隊伍。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

廟方感謝警方連日辛勞，並共同參拜祈福。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

睽違14年建醮，「大灣廣護宮庚子科五朝謝恩祈安清醮」昨日圓滿落幕，活動為期16天，廟方與台南市政府警察局永康分局通力合作，不僅減少交通紊亂，更沒有任何聚眾鬥毆事件，活動相當成功，而廟方也感謝警方連日辛勞，共同參拜祈福。

永康警分局表示，本次事前積極與廟方舉辦協調會議，了解各活動性質與流程，適時提出建議與協助，提倡南市優質宮廟文化。此外，還協請廟方提前公告各活動管制時間及區域，並透過社群網站傳播宣導，讓里民及早因應。

此外，這次廟方還特別為陣頭的頭、中、尾隊伍，各裝上GPS定位系統，透過網路連結，警方亦可隨時掌握遶境隊伍的位置及距離，以利調度交管警力。另外，警方也透過科技管制交通，於指揮所架設監視器即時監控系統，監看各重要路口交通流量及廟前廣場情形。

為了避免聚眾鬥毆，警方也製作「嚴禁暴力」宣傳單，表明打架滋事嚴重性，事前提供廟方並向各陣頭宣導、約制，同時也派偵查隊刑警於活動中監控、蒐證。警方也協請義警、義交、民防、巡守隊等民力，搭配員警在重要路口管制、疏導與指揮，維護交通安全與順暢，志工也支援後勤與環境整潔，協助員警落實防疫工作。

永康分局長呂世明表示，本次建醮遶境活動圓滿成功，除感謝同仁及協勤民力的辛勞，也感謝主辦單位大灣廣護宮，及各地宮廟陣頭的高度自主管理，共同傳承延續優良宮廟文化。

(中時 )