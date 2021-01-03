香港財政司長陳茂波3日表示，香港經濟連續兩年呈現負增長，是有紀錄以來的首次。踏入2021年，估計上半年仍面對較大挑戰，下半年則有望呈現較強的復甦動力，預期全年經濟恢復正增長。不過，經濟復甦的速度和力度取決於多個內外因素，其中疫情變化將是最關鍵的變數。

香港信報報導，陳茂波3日發表網誌指出，在有效控制疫情之前，較大力度的防疫措施無可避免需要持續，對香港消費氣氛及經濟活動難免構成壓力。跨境人員流動和旅遊活動也可能需要較長時間才能恢復。企業暫時仍面對嚴峻的經營環境，就業及收入情況在短時間內也難有明顯改善，意味著在2021年上半年經濟仍會面對較大的挑戰。

不過，陳茂波指出，隨著不同層面的防疫工作發揮效用，而疫苗又能按照預期逐步廣泛接種的話，疫情管控效果將有望逐步提升。如此一來，香港經濟的復甦動力有望在下半年顯著增強。

陳茂波表示，疫情加速逆全球化的趨勢，可能會促使目前的產業鏈及供應鏈生態出現轉變。香港作為細小而開放的經濟體，必須作好應對準備。面對保護主義及貿易壁壘，港府正積極擴展自貿協定網路，務求使香港的貨物和服務能以更佳的條件進入不同市場。

(工商 )