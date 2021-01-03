桃園市大園區某處民宅前在2017年間發生一起死亡車禍，一位4歲女童衝出家門，瞬間遭小貨車撞飛，經送醫後不治；女童父母憤而向貨車駕駛以及貨運公司提告求償。桃園地院審後判，女童擅闖馬路，且司機能反應的時間僅1.5秒，實在難認駕駛有時間能做緊急處置，判其免賠。

據判決書指出，女童父母控訴，江姓男小貨車駕駛在2017年7月27日間，在限速50公里的路段違規超速，車頭直接撞上正要過馬路的賴姓小妹妹，小妹妹當場噴飛倒地，經送醫後仍宣告不治。

女童父母則悲痛的向江男、將男的貨運公司求償，包括：醫藥費2598元、喪葬費用30萬元、女童成年後需給予父母的扶養費分別為248萬8681元、304萬7361元以及精神撫慰金兩人各100萬元等。

江男審理期間表示，「我有看到她（指賴小妹妹）在騎樓，那時候我有減速，忽然間她又直接衝過來，我就來不及煞車，按照當時的情形，因為是突然發生，我措手不及，所以來不及煞車來防範車禍。」

桃園地院審理時，法官勘驗現場監視器畫面，14時47分3秒女童站在民宅門口；14時47分6秒女童開始往和平西路步行；14時47分7秒女童抵達車道路邊時，同時開始快步跑向和平西路要橫越該道路；14時47分8秒時，女童遭到江姓男子的貨車車頭撞擊。

法官認為，車禍造成前女童父母就該制止女童，且江男難因看到女童在騎樓，就預知女童待會將橫越馬路。透過監視器畫面可得知，女童自開始步行到抵達車道邊僅花費1秒，而江男注意到女童要橫越車道的跡象也需費時，折衷以多加半秒計算，因此女童預計橫越車道到遭撞擊時間間隔僅1.5秒，實為轉瞬之間，短於文獻記載中的「95%駕駛人可以在1.6秒內對交通險境做出反應」的時間。2020年12月25日認定江男並不需負擔肇事責任，判其免賠，並駁回女童父母上訴。全案可上訴。

(中時新聞網)