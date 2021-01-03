今年才從鋁棒組晉升木棒組的莊敬高職，今天在高中木棒聯賽第一階段首戰就以4比3力克南投縣中興高中，隊史首勝到手，但總教練鄭榮棟認為球員們表現緊張，攻擊火力沒有發揮，所幸投手群能撐場，接下來繼續往挺進第二階段的目標邁進。

2018年才成立青棒隊的莊敬高職在歷經2年鋁棒洗鍊後，這學年正式進軍木棒聯賽戰場，首役面對中興高中就展現韌性，2局上雖先失1分，但在4局下追成平手，5局下再灌2分超前，就此一路維持領先，擋下中興高中的反擊。

5局下莊敬高職是由後段棒次帶起攻勢，第8棒游育任、第9棒黃宥豪內野安打上壘，一人出局後第2棒的隊長高子靖適時中外野安打，一舉打進2分打點，高子靖表示，上場前教練有提醒放輕鬆，他也鎖定好球做攻擊。

高子靖此役4打數2安打，1局下的球隊首安也是由他敲出，擔負起隊長的責任，「假如表現不好的話，會覺得沒資格當隊長。」他認為今天成績還可以再加油，因為另外兩打席沒有把握好，也由於下學期入選縣市代表隊的機率不高，高子靖把木棒聯賽當作高中最後的大賽盡力去打。

先發投手李景興是莊敬高職另一位隱形功臣，他繳出5局失1分的好投，只被敲出3支安打，還送出11次三振，不過因用球數過多，投了82球後退場休息，還好5局下的火力支援讓他收穫勝投，「以結果來說還算滿意，不過壞球數偏高，本來希望至少投到6、7局。」

鄭榮棟指出，李景興雖然球速不快，今天不到130公里，但因為是左投，角度又帶側丟，因此球很刁鑽；李景興自己則透露今天以直球、滑球和曲球製造速差，擾亂打者節奏。

(中時 )