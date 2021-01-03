台灣除了有國產泡麵之外，進口泡麵也頗受國人青睞，不過泡麵價格卻相差甚遠，有的一包甚至不到10元。近日有網友好奇，印尼泡麵在台灣一包只賣8塊錢，懷疑扣除成本後到底還能賺什麼？貼文引發網友熱議。

原PO在PTT發文指出，最近在台北食品展看到某品牌的印尼泡麵，一包只賣8元，他驚呼「我本來以為是展場賣8元，原來一般賣場還有網拍也賣8元，真扯欸！」他質疑「8元到底要賺什麼？還有辦法行銷？別跟我說那種什麼薄利多銷的行外話」。

網友質疑印尼泡麵賣8元到底要賺什麼？貼文引發眾人熱議。（圖／截自PTT）

原PO表示，一般食品成本約在22％至30％，要保留通路的25％至49％毛利，他好奇一包泡麵飄洋過海來台，以8元的售價，扣掉30％含退貨有的沒的，除了給通路抽，還要保有利潤，「可見這東西原物料成本可能不用1.5元」，他大驚「這個成本真的蠻猛的欸！」

貼文一出，隨即引發網友熱議，紛紛回應「以前台灣袋裝泡麵也是10元左右」、「台灣一堆夜市賣炒泡麵最愛用這種的」、「就什麼都沒有啊」。有內行網友分析背後原因指出「那個就只有麵跟調味粉而已」、「調味料才是本體」；也有網友認為因為印尼的物價、薪資都比較低，實際上不是人家賣太便宜，而是台灣泡麵賣太貴了。

東南亞泡麵口味多變 微辣感口味偏重

(中時新聞網)