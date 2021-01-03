趙又廷、高圓圓是演藝圈的模範夫妻，小倆口雖然已升格當新手爸媽，不過兩人始終散發新婚般的甜蜜，而高圓圓日前則發文曬照，為老公宣傳新電影，穿長版綠色大衣的高圓圓，自嘲是「行走的聖誕樹」，不過趙又廷則是跳出來讚美高圓圓：「好美」，夫妻閃到最高點。
趙又廷在2020年底推出奇幻動作片《晴雅集》，該片是由郭敬明自編自導，並找來趙又廷、鄧倫、王子文以及春夏等人主演，儘管該片卡司強大，但《晴雅集》上映後口碑不佳，不過高圓圓仍在第一時間發文、為趙又廷宣傳新電影。
高圓圓曬出她與趙又廷的合成同框照，看起來像是高圓圓要等趙又廷替她開門，高圓圓的照片還寫下：「開門！來看晴雅集」，而趙又廷身旁則是有「來者何人」四字，夫妻另類同框。
同時，身穿長版綠色大衣的高圓圓，還自嘲是「行走的聖誕樹 去看晴雅集」，還釣出趙又廷放閃回：「好美的聖誕樹」，夫妻隔空曬恩愛，閃到最高點，網友也直呼：「這狗糧我吃了」、「好閃」、「好不容易發了一次微博，還是替趙又廷宣傳」、「圓圓姐終於秀恩愛了」。
(中時新聞網)
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