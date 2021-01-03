中信兄弟去年賽季有3名球員受傷，最後都沒能成為台灣大賽即戰力，包含洋投萊福力以及明星球員林智勝、張志豪，3人目標今年傷癒歸隊，再度率隊叩關台灣大賽冠軍。

萊福力相當適應台灣生活、融入球隊，加上活潑、隨和的個性，即使去年球季因傷提前將他註銷，不過領隊劉志威仍願意與他續約，是今年兄弟最早確定的洋投。他去年上半季就因傷錯過開季，不過回歸一軍後繳出6連勝佳績，是兄弟能在上半季封王的關鍵人物。

但在7月時萊福力在比賽中因傷退場，肩傷狀況不佳，在洋將登錄大限前先被註銷，不過他在台灣復健進度良好，實戰表現也符合球隊預期，因此兄弟願意與他續約。日前萊福力也在IG上發布在健身房自主訓練的影片，且全身都穿兄弟服飾，透露相當期待今年新球季。

2020年則是林智勝相當艱困的一年，原本有望打破張泰山所保持的289轟中職最多紀錄，甚至有望成為史上首位300轟打者，不料4月底在本壘攻防時因衝撞導致手指2指脫臼，歸隊後又一度因狀況不佳下二軍調整，直到10月初剛找回手感，卻又在跑壘時不慎左腳大扭傷，經過診斷後韌帶完全斷裂，需要動手術，不僅下半季報銷，也缺席台灣大賽。

林智勝因傷勢不斷，整季只繳出3轟，生涯全壘打數停在286轟，去年11月他出席關懷盃時腳上還裝著固定器，自嘲是「鋼鐵人」，不過昨日觀戰HBL高中籃球聯賽透露已經可以正常走路，原本球隊預計今年4月能歸隊，目前復健進度稍微提前，對於挑戰「泰山障礙」則是順其自然。

張志豪去年球季火力凶猛，敲出27轟、88分打點創下生涯新高，也是中職史上首位連4年20轟的強打者，不過去年10月中的爭冠期於比賽時因揮棒過猛，導致右側斜腹肌拉傷，當時還被擔架抬出場、出動救護車，雖然最後仍進入台灣大賽名單，不過多以代打為主，4打數全為三振作收。

最後兄弟沒能奪冠，張志豪心情也大受影響，關懷盃時表示自己專心養傷也回老家散心，對於沒能奪冠感到相當遺憾，他強調「我明年一定會好好的」。張志豪季後提出自由球員，最後續留兄弟，簽下3年總值2880萬的合約，平均月薪75萬，成為兄弟「薪一哥」。

(中時 )