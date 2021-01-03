呂薔跨年受邀回老家新竹五峰山上嗨唱迎曙光。（avex taiwan 提供）

呂薔跨年受邀回老家新竹五峰山上嗨唱迎曙光。（avex taiwan 提供）

呂薔跨年夜受邀回老家新竹五峰山上嗨唱迎曙光，壓軸倒數讓全鄉鄉民近上千人全聚集一起跨年，有趣的是，台下觀眾大概有百分之七十的人都是超過70歲的部落阿公阿嬤，竟全部站起來跟著跳舞，還待到跨年完還久久不肯散去，一路為呂薔搖旗吶喊到半夜！原來支撐他們熬夜看秀的最住主要原因就是「割草機」，呂薔笑說：「即便我唱新歌，到了半夜台下的椅子都還是坐滿滿的，甚至到跨年完都沒人離開！可以知道大家都有顆期待中獎的心。」

跨年演唱的歌單中，呂薔特別獻唱EP裡的最新主打歌〈別吃到我的口紅〉，長輩們覺得歌名新鮮有趣，好奇地關切呂薔「到底是誰吃到你的口紅」，逗得呂薔笑不停；原來這首歌是源自於呂薔先前談戀愛時的一個小秘密，「先跟前男友在山上看夜景及看電影時，在某個時刻我們互相轉過頭親了一下，我記得親完後我撇頭用手背把嘴唇多餘的口水擦掉，當下對這種矛盾的心態很有感想，於是立刻用手機記下一句『我愛你但不愛你的口水』，沒想到後來在創作歌時，寫詞老師陳信延把這個靈感轉化成『別吃到我的口紅』，看完詞覺得有點浪漫、矛盾、跟性感，超級喜歡這樣的延伸」；問呂薔未來男友是否要把『別吃到我的口紅』列為條件之一？她笑說：「口水少一點、不要弄到嘴巴濕濕都好！畢竟親嘴是日常的小浪漫！」

這次跨年剛好遇到霸王級寒流，山上氣溫驟降到接近零度，讓穿了發熱衣、內搭褲「全副武裝」的呂薔還是冷到發抖，為了驅寒，「不擇手段」的她索性啃起大根辣椒逼自己出汗發熱，還隨身帶了一罐高粱在身上加在主辦單位為她準備的熱湯內，靠著「兩大法寶」果然把體內寒氣逼出；在新年的第一天能返鄉同時迎接酷寒及曙光，對呂薔來說相當難忘，她趁著新年第一天許下願望：「2021代表我自己的一個字是『創』希望找出創造更多的可能，不論是音樂、生活，更精彩。」

(中時 )