民眾和行動五金行的彩繪圖案互動合拍。（水利局提供／李俊淇新北傳真）

新北市三重光田里曾滿是皮件家庭工廠和五金行製造商，隨著時代的遷移，傳統產業逐漸凋零，已不復之前光景。新北水利局在重陽路一段的後巷內彩繪行動五金行圖案，除了宣揚當地的輝煌歷史和職人精神，互動性十足的彩繪成為民眾拍照打卡的熱門景點。

水利局為提升民眾對污水下水道建設的認同，自2014年起針對污水下水道接管完成之後巷，參酌里民意見及配合社區形象營造，繪製具有當地特色之彩繪圖案，至今繪製超過470幅，而彩繪牆壁除了可避免違建重蓋或堆置物品，更能凝聚社區共識，強化居民的連結。

光田里長吳勝文表示，當初台灣經濟起飛時，里內住戶以皮包、皮革、皮帶等家庭式工廠的商業模式為主，經濟興盛，吸引不少人特地從下港北上當學徒的風潮；而現今的興華公園早期則是五金百貨的製造工廠，不少大盤商會來此拉貨，兩輪車不斷在巷弄間來回穿梭，隨著時代變遷如今榮景不再。

水利局科長陳冠華表示，經現場查勘並收集里民意見，彩繪出早期製鞋、五金、三輪車叫賣等光景，讓居民能夠更了解當地的歷史，將過去的文化精神轉化成新的藝術傳承，也讓原本暗淡無光的社區後巷變得更朝氣蓬勃。

(中時 )