郁菁被封為「購物天后」，在螢光幕前總展現正向、自信的模樣，但真實人生曲折離奇，她近日在節目中吐露原生家庭失和，情路也走得艱辛，機師前夫外遇被抓包還不認錯，竟腦羞成怒汙衊她是「李宗瑞女主角」，只因她跟影中人都有白色內衣，而這還不是這段婚姻傷她最深的地方，而是孩子成了無辜的受害者，曾因這事崩潰輕生，讓人聽了無不心疼。

郁菁在《命運好好玩》節目上，聊到失敗的婚姻，表示19歲時就認識機師前夫，一開始不知道對方已離過一次婚，但知情後她仍決定在25歲時嫁給他，之後懷上蜜月寶寶，但另一半這時被派到了國外，郁菁覺得經濟壓力太大，決定產後要去上班，但回歸職場不過2年，小孩才中班，就發現機師尪在澳門有小三，當時她為了孩子能有個健全家庭，選擇隱忍，沒想到2016年，孩子的爸再度外遇被抓包。

郁菁表示不知道這兩次小三是否為同一人，但丈夫屢犯是事實，而機師尪兩度被她抓包偷腥，竟也不覺得慚愧，還力直氣壯要求離婚，郁菁當時不希望孩子在單親家庭長大，因此隱忍不願簽字，但兒子感覺到爸媽感情已變質，甚至因此事受到重創，某天郁菁發現兒子手腕上出現傷痕，「他說他跌倒手去擦到地板，我說擦傷的痕跡不會是這樣橫的」，事後才知兒子是拿美工刀躲廁所自戕。

某年跨年，孩子突然跟她要一條大毛巾，吐露：「我覺得我的生命沒有意義」，做媽的郁菁慌亂要他不要想著做傻事，說媽媽心裡會很難過，兒子聽了卻一臉空洞回她：「那妳跟我一起啊，妳就不會痛苦」，郁菁徹底心碎，也從兒子口中得知，是爸爸的事情給他造成太大的打擊，所幸母子倆如今已走出低潮，兒子心態變得成熟許多，反過來希望她趕緊找個伴，生活能有個人照應。

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