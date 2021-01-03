「桃園市民眾服務社」在天晟飯店外牆掛起罷王的大看板。（讀者提供）

桃園市議員王浩宇的罷免案將在明年1月16日舉行，罷免團體正努力在地方奔走，要把握每一張選票，而藍委張育美、魯明哲，以及國民黨桃園市議員梁為超、黃敬平也加入並助攻罷免行動。前立委陳學聖表示，1月16日前有多少藍營政治人物敢表態，會是能否成功罷免王浩宇的關鍵指標。

《信傳媒》報導，張育美為了挺「罷王」，撤下原本在看板上的醫院廣告，將中壢最好的牆面提供給「罷王團體」使用。此外，梁為超擁有雄厚的地方基層實力，能有效打出「陸戰」，加上黃敬平操作「空戰」，足以有效壓制王浩宇，其重最關鍵的，則是魯明哲是否能夠動員支持者出門投票，只要魯動員8成支持者出來，「王浩宇就罷定了！」

對此，陳學聖今(3日)在臉書上表示，「眾志成城，罷王必成，敢站出來，罷免王浩宇就會成！」樂見中壢有民意代表跳出來，公開力挺罷王，這是重要關鍵點。他認為，王浩宇看似的「強」，是因為他敢在網路上亂帶風向，肆意攻擊，所以一般人都不願招惹他，尤其是政治人物，因此才讓他可以坐大。

陳學聖指出，如果今天檯面上政治人物敢跳出來，就不怕落單被攻擊，「只要團結，眾志可以成城，罷王必定成！」他還強調，到1月16日罷王前，有多少藍營政治人物敢表態，會是罷王是否能成最關鍵指標，「我們一起睜大眼睛來看」。

眾志成城 罷王必成 敢站出來，罷免王浩宇就會成！ 樂見中壢有民意代表跳出來，公開力挺罷王，這是重要關鍵點！ 王浩宇看似的「強」，是因為他敢在網路上亂帶風向，肆意攻擊，所以一般人都不願招惹他，尤其是政治人物，因此才讓他可以坐大。 但如果今天檯面上政治人物敢跳出來，就不怕落單被攻擊，只要團結，眾志可以成城，罷王必定成！ 所以到1/16罷王前，有多少藍營政治人物敢表態，會是罷王是否能成最關鍵指標，我們一起睜大眼睛來看。 由陳學聖發佈於 2021年1月2日 星期六

(中時新聞網)