高雄吳姓男子與1名國中少女經朋友介紹因而交往成為男女朋友，2人透過網路通訊軟體聊天時，吳男卻要求少女「揉餒餒（指揉胸部）」，少女為了迎合吳男，便開啟長達18分鐘的視訊自摸給他看，數日後吳男還把少女找到家中發生性行為，高雄地院依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪等，共判吳男3年半徒刑，可上訴。

判決指出，19歲的吳男從事太陽能產業相關工作，前年與年僅13歲的國中少女交往，去年3月6日2人用網路通訊軟體聊天時，吳男竟然提出「看餒餒啦」、「揉餒餒」、「揉那個點點啦」、「坐正奶看起來比較大」等要求，希望開視訊裸聊，少女本來沒有這個念頭，但在吳男的唆使之下，答應他的要求，開啟時間長度18分45秒的視訊，並自摸供吳男觀賞。

沒想到事隔10天，吳男的性慾再起，竟然將剛滿14歲的少女帶回住處，在沒有違反少女意願之下，2人發生性行為，少女父親無意間發現2人聊天的對話紀錄，氣得向警方報案。

吳男到案後坦承犯行，也清楚得知少女年紀，法官認為，吳男要求開視訊裸聊、發生性行為的2次犯行，對少女身心健全發展造成不良影響，他雖然有意賠償，但和解金雙方無法達成共識，難認可減輕刑度，依犯引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，判刑3年2月，又涉犯犯對14歲以上未滿16歲女子為性交罪，判刑10月，共應執行3年6月徒刑。

(中時 )