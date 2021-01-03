周蕙趁工作空檔品嚐美食。（華研國際提供）

周蕙趁工作空檔造訪台中景點。（華研國際提供）

周蕙跨年夜受邀在「犇向幸福！2021台中跨年狂歡夜」演出，由於疫情影響，當晚演唱會改為線上直播，首次面對「零觀眾」跨年演唱會的她直言不習慣：「通常上台都會熱情和觀眾們打招呼，這次台下都沒人，有種自問自答、空氣凝結的感覺。」此外，周蕙藉這次台中演出之便，順道安排「尋根之旅」，如願造訪兒時常去的高美濕地和紫雲巖，順利吃到清水米糕和肉圓直呼滿足。

周蕙五歲前都住在台中清水，長大後也時常跟媽媽一起回娘家，對當地懷有特殊的情感，所以這次早早就列好重溫童年回憶的必訪清單，趁著往返台中工作的空檔前往尋根；她甫在個人演唱會上秀出靠控制飲食及運動鍛鍊來好身材，這回來到台中後破戒吃了心心念念的清水米糕和肉圓，也是周蕙每次陪媽媽回娘家探親的必吃美食，她說：「允許自己偶爾放縱一下，之後幾天再少吃一點澱粉瘦回來，不然就可惜了苦練的精實體脂成果。」

以往工作到外地總是來去匆匆，經過2020年，周蕙再次體悟把握每一刻的重要性。由於疫情關係，喜愛旅遊的她去年無法像過去那樣恣意地到處旅行，加上去年前半年忙著搬新家、年中過後又投身忙於籌備演唱會及新專輯，如今一切告一段落，周蕙坦言心情輕鬆不少，同時許下2021年新希望：「準備要計畫環島旅行，自己住在這片土地，應該要盡可能地多去看看。」

(中時 )