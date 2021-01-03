家中有供奉神明及祖先牌位，另個世界的人也能「串門子」？有網友在臉書社團《靈異公社》分享恐怖經歷，表示曾住過某社區大樓5樓，結果6樓正上方住戶有人輕生，半夜竟聽見自己家中走廊有腳步聲，嚇得他們隔天立刻到北港媽祖廟拜拜，祈求媽祖幫忙，結果3天就找到新居，立刻搬家。

網友在臉書社團《靈異公社》發文表示，事情發生已經有10年多了，因工作關係直到大年初一才回到台灣，原本開開心心地回到家，但太太在社區中庭迎接他，迫不急待告知除夕當天有救護車及相關單位人員來到大樓來，她不斷詢問管理員，對方叫她不要問。

直到隔天比較熟的管理員來上班，原PO妻子立刻直奔管理室問個清楚，才知道有人輕生，更晴天霹靂的是，就發生在他們家樓上！

當晚原PO與妻子接近凌晨12點才進房間準備睡覺，人才剛躺下5分鐘，就聽到「蹦，碰」椅子倒下而發出的聲響，原PO表示當時打從心底深處發毛，但身為一家之主不可以承認，只能安慰妻子：「你聽錯了～沒事啊！快睡吧！明天帶小朋友們去北港朝天宮媽祖廟拜拜走走吧！」。

但話才說完，就聽到門外有明顯穿著拖鞋走來走去的徘徊聲音，掙扎了約10分鐘，原PO鼓足勇氣開房門，準備拚了，結果把全家燈光打開後，一切歸於平靜，什麼事情都沒有。

隔天原PO立刻到北港媽祖廟拜拜，向媽祖許願要搬家，結果3天就找到新居。原PO表示，家中有供奉神明及祖先牌位，「它」怎麼可以說來就來呢？

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