男星阿翔（陳秉立）去年與謝忻爆發不倫戀，事件也在老婆Grace選擇原諒後慢慢落幕，不只是阿翔最近時常出現在螢光幕前，Grace也頻頻在節目上分享家庭相處點滴，日前她就在節目上透露，其實自己被疾病纏身4年，一直到半年前才終於痊癒，頓時嚇壞所有人。

Grace在節目《聽媽媽的話》表示，之前她只要晚上睡覺就會不停咳嗽，就這樣咳了4年，期間要生第三胎，她產前準備的產包竟是喉糖跟潤喉的東西，就是怕自己生產時還一直咳，下體會感受到劇烈疼痛，所以當她生產結束後醒來，第一次竟然就是想到「我會不會咳嗽？」

一直到3年前，第三胎孩子都已經3歲了，她才碰到一位醫師，對方為她開了「支氣管擴張劑」，讓肺部不會那麼敏感，拉長那段時間，Grace才終於痊癒，而現場醫師王健宇聽了後則指出，Grace很可能是支氣管過敏，建議她一定要好好保養身體，否則很可能會復發。

Grace連生孩子都想著自己會咳嗽。(圖/翻攝自《聽媽媽的話》)

事實上，阿翔挺過和謝忻的不倫戀後，除了專心照顧家庭，也開始慢慢復出，夫妻倆的感情在2人努力下終於逐漸修復，Grace也成為《聽媽媽的話》的固定班底，生活慢慢重新步上軌道。

(中時新聞網)