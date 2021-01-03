因在類戲劇《藍色水玲瓏》中飾演小三或是壞女人而出名的演員汪琦（寶兒），婚後就淡出幕前，並開起餐廳當老闆，近日她上節目憶起當年拍戲過往，忍不住淚灑攝影棚，原來是因為她不願服從「潛規則」，因而遭到導演欺負。

汪琦日前上《大尋寶家》透露，她從場記做到副導演，但因為工作時長太長，因此後來轉幕前拍戲，不過爸媽一直不贊成她進入演藝圈，而她也憶起拍戲過往，透露不僅會被男演員偷吃豆腐，更讓她難過的是，還遭到導演為難。

汪琦曾遇潛規則。(圖／翻攝自YouTube)

汪琦透露某次在拍社會案件改編的戲，但她明明演得好好的，但導演一直喊NG，一整個早上，不管什麼戲她就是一直被罵，最後快要放飯時，她忍不住崩潰了，趁大家去吃飯時，坐在樓梯間一直哭，至於為什麼被針對，她也眼眶泛淚難過說：「這就是潛規則，你不能問」。

事後她回想起來，推測應該是自己不願意陪吃飯、喝酒、唱歌，又沒辦法融入演員與演員之間的小圈子，才會受到圍攻。此外，她也透露類戲劇演員也被八點檔演員看不起，之前去客串台劇，更是飽受冷眼。

而汪琦也談到，自己結婚後1年，就萌生退意，剛好老公是廚師，兩人就開了家小餐館，直到因為疫情，今年過年的時候就關了，她也坦言之後如果有機會的話，還會想再開店，因為老公手藝不錯。

(中時新聞網)