台灣李氏宗親總會3日召開第14屆第1次會員代表大會暨祭祖懇親典禮，來自台、金的宗親300餘人齊集一地。（李德毓提供）

台灣李氏宗親總會3日召開第14屆第1次會員代表大會暨祭祖懇親典禮，來自台、金的宗親300餘人齊集一地，縣長楊鎮浯也專程跨海參加，讚揚這項年度宗親盛會展現追根溯源、尊宗敬祖的傳統美德。

這項在新北市新店區彭園會館登場，台灣李氏宗親會聯絡宗誼的年度盛會，來自各縣市的李氏宗親代表300餘人齊聚一堂外，楊鎮浯縣長也偕金門縣議員李應文、金城鎮長李誠智與金酒董事長李增財等人跨海出席。

楊鎮浯縣長表示，台灣李氏宗親總會自1991年底成立迄今，在歷屆理事長的辛勤耕耘下，會務蓬勃發展，已是鄉親在台灣的重要宗親組織，在維繫宗誼和凝聚鄉親向心力的同時，更是發揚追根溯源、尊宗敬祖的傳統美德。

楊鎮浯也感謝李氏宗親對他一路相挺，讓他和縣府團隊在推動縣政上獲得有力支持，該會前任理事長，也是金門旅台李氏宗親耆老李增得對他尤為照顧，一直讓他感念在心，對他於日前辭世，個人深感哀悼和懷念。

楊鎮浯強調，宗親會是一條紐帶，凝聚親族血濃於水的情感；不論台灣李氏宗親或是金門李氏宗親，同氣連枝的宗族情感源遠流長，期待在大家的攜手努力，一起迎向一個光宗耀祖、造福鄉梓的新未來。

(中時 )