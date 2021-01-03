閻奕格近日前往麗寶樂園體驗賽道飆速快感。（華研國際提供）

閻奕格近日前往麗寶樂園體驗賽道飆速快感。（華研國際提供）

閻奕格近期忙於專輯《Let Everything Happen》宣傳，許久沒有好好休息放假，趁著到台中跨年後的元旦連假，她為自己安排旅遊行程，首站前往麗寶樂園體驗卡丁車賽道，享受極速狂飆的快感，這位「女飆仔」誓言帶著滿滿的能量在2021年繼續衝刺；考上駕照多年，閻奕格笑說：「雖然我還是滿害怕開車上路的，但其實我很喜歡玩賽車，之前跟朋友們去玩卡丁車時，我比男生飆得還快喔！」

當天閻奕格玩到意猶未盡，接著又去體驗小型的電動飄移卡丁車，想要感受「頭文字D」式的甩尾。一坐上車，她忍不住笑說：「跟剛才的正式卡丁車相比，這種小車好輕啊。」她先在圓圈區域嚐試，練到自己都快轉暈了，結果到了車道中的高難度髮夾彎處，閻奕格放開了甩尾拉桿後一時沒控制好，只聽到她一陣驚呼，整輛車原地打轉了半圈，才知道原來不容易操控。

她去年因工作環境受到疫情影響，上半年度多出了許多空閒時間，反而因此學會了「生活」，懂得在工作之餘去享受自己的時間，並且感恩在2020這個全世界都很辛苦的年份裡，自己仍可以發行專輯 、主演音樂短片，她期許自己2021更努力，並許下很實際的願望：「希望養成多喝水的習慣，每天喝到至少1500毫升的水，大家看到我的時候多多督促我喝水喔。」

(中時 )