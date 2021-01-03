位在哈瑪星貿易大樓的「春田氷亭」近日擄獲不少饕客的心。（柯宗緯攝）

春田氷亭霸氣推出豪華版鍋燒麵。（柯宗緯攝）

「春田氷亭」保留原有木造建築的風貌與工法。（柯宗緯攝）

「春田氷亭」保留原有木造建築的風貌與工法。（柯宗緯攝）

暖冬遊高雄，正是時候。港都一年四季如春，陽光普照令人隨時都想來碗冰解熱。位在哈瑪星貿易大樓的「春田氷亭」近日擄獲不少饕客的心，隱身在昔日日治時期的高級旅館3樓，來碗暖呼呼的鍋燒麵再啜冰，望相哈瑪星觀景窗外無敵美景，令人心曠神怡。

「春田氷亭」的前身是日治時期的高級旅館「春田館」，地點座落在有高雄「華爾街」之稱的金融第一街，見證港都這座城市百年風華。

去年底在文創團隊和設計師努力之下，保留原有木造建築的風貌與工法，如外牆洗石子、和木桁架屋頂空間，極具建築特色。其中三面環景的哈瑪星觀景窗，更可將高雄港區、鐵道園區和哈瑪星的街町景緻一覽無遺。

台式八寶冰也能迸出新視覺、味覺雙享受！「宮·九枡」運用九宮格餐盤上擺著蜜紅豆、蜜地瓜泥、仙草等8種冰品配料，中間再放上不可食的菊花點綴，讓吃冰猶如定食般精緻享受，這款冰也是網美熱門首選。

另外冰品「山港町鐵」視覺感十足，運用石頭巧克力、藍柑橘洋菜凍、石頭巧克力「搭」出高雄港景，再透過各式手工湯圓象徵哈瑪星港埠街町，以及搶克力棒、捲心餅乾組合成鐵道火車，擺設、佈置相當講究「搞工」，每一碗冰都嘗的到「百年記憶」。

值得一提的是，看準鍋燒麵熱潮，春田氷亭也霸氣推出豪華版鍋燒麵，「小卷最高鍋燒」內霸氣放入滿滿一整隻小卷；「豪華和牛鍋燒」中更使用頂級和牛、搭配福袋、豆腐、柳松菇、四角豆皮、蔥絲、高麗菜、香菇等在地豐富食材，宛若高雄百年來廣納山海河港的氣魄，山味與海味的精華盡藏在一碗中。

而鍋燒麵也會附上一碟藥膳味濃厚的沙茶醬，代表著高雄歷史中潮汕美食文化的傳承。1960年代高雄潮汕人粗估就有兩千多人，約六成居住在鼓山、鹽埕一帶，隨著物轉星移，潮汕飲食特色也漸漸融入地方之中，尤以中藥、沙茶最具代表性。春田氷亭以獨家醬料述說這段高雄百年文史。

(中時 )