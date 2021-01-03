大陸農業農村部長唐仁健日前表示，不久前召開的中共中央經濟工作會議提出解決好種子和耕地問題，核心邏輯是保障國家糧食安全。保障糧食安全的關鍵在於落實藏糧於地、藏糧於技戰略，而種子和耕地就是「兩藏」戰略的兩個要害。

新華社3日報導，唐仁健在中國農科院調查、研究期間表示，種子是農業的「晶片」，耕地是糧食生產的命脈，只有把這兩個要害抓住，才能從基礎上、根本上確保國家糧食安全。

唐仁健表示，2021年是大陸現代化建設進程中具有特殊重要性的一年，大陸「十四五」開局，全面建設社會主義現代化國家新征程開啟，又是中共建黨一百周年，保持糧食生產穩定意義重大。

唐仁健表示，要把種業作為「十四五」農業科技突破，以及農業農村現代化的重點任務來掌握，加快啟動實施種源「卡脖子」技術突破，保持水稻、小麥等品種的競爭優勢，縮小玉米、大豆、生豬、奶牛等品種和國際先進水準的差距，堅決打贏種業翻身仗，確保大陸碗主要裝大陸糧，大陸糧主要用大陸種。

(工商 )