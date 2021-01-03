大陸國家統計局前副局長賀鏗近日表示，因為2020年有新冠肺炎疫情，各項政策都用得比較大，比較強，但政策可能不能一直這樣用下去，2021年肯定有的要往回收一點，但是不管是收哪一項政策，都不能急轉彎，特別是財政貨幣政策。

賀鏗在接受第一財經專訪時表示，大陸的經濟恢復目前還是不很穩固，存在的可變因素還是比較多，所以說要讓經濟更好地恢復，各項刺激政策應該慢慢來。

針對2021年的大陸財政政策方向，賀鏗指出，中央已經很明確，2021年仍然是積極的財政政策和穩健的貨幣政策。財政政策要積極高效，所以雖然根據經濟發展的情況，2021年的財政政策有可能要縮一點，但是不可能大收縮。

賀鏗表示，2020年的財政赤字是3.6％，2021年建議確定在3.5％左右比較好。專項債務可能還是要發，而且要保持一定的規模。賀鏗認為，特別國債則沒有必要，因為大陸遇到百年未遇的新冠肺炎疫情，為此需要發特別國債，而2020年到2021年覺得沒有什麼太特別的事情，所以不一定發特別國債。

(工商 )