推動經濟發展，各縣市政府配合中央傾全力招商，卻因工業區土地嚴重不足，讓相關單位很頭痛，為有效緩解，台中市政府修正「都市計畫法台中市施行自治條例」，讓現有工業區內的廠房可擴大廠區、幫助產業升級；此外，修法中也針對民間興建幼兒園、社會住宅等機構提供容積獎勵。

為解決工業區土地不足的情況，台中市政府積極推動大里夏田、太平產業園區等開發，但產業園區的開發必須經由國土計畫框定範圍，都發局長黃文彬表示，都發局因應行政院核定的「工業區更新立體化發展方案」，透過「都市計畫法台中市施行自治條例」修正，藉以增加工業區獲取獎勵容積管道。

黃文彬解釋，根據修正後的自治條例規範，包括台中工業區、大里工業區等台中市內一般工業區或乙種工業區的現有廠商，都可根據自身需求申請加高、長胖現有建築，改善空間不足的問題、也藉此幫助產業升級，但若是台商回流或外資進駐仍需租賃或購買土地。

此外，修正後的自治條例也鼓勵私有土地設置幼兒園、社區關懷據點或長照機構，同時鼓勵行政法人興辦社會住宅，黃文彬指出，政府興建社會住宅的方式得花費時間尋找土地，透過都計條例修訂，鼓勵民間興建社會住宅，讓社宅融入一般社區建案、達到共榮，市府則提供1倍容積獎勵。

而配合都市發展趨勢與民眾需求，在住宅區的部分，修正條例特別放寬設立資訊休閒業及健身休閒場所、但明訂不能從事汽車板金及塗裝，避免影響環境，此外，鼓勵危險及老舊建築加速重建，若重建者取得耐震標章或通過新建住宅性能評估結構安全性能，得酌予放寬建蔽率及建築物高度比。

(中時 )