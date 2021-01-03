天后阿妹跨年開唱為台東帶來觀光潮，但演唱會攤販卻大嘆，人潮雖多，但當天買氣比寒流還冷。圖為當日攤商示意照片，非當事攤商。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

天后阿妹跨年開唱為台東帶來觀光潮，但演唱會攤販卻大嘆，人潮雖多，但當天買氣比寒流還冷。（蔡旻妤攝）

天后阿妹跨年開唱為台東帶來觀光潮，但演唱會攤販卻大嘆，人潮雖多，但當天買氣比寒流還冷。圖為當日攤商示意照片，非當事攤商。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

天后阿妹跨年開唱為台東帶來觀光潮，但卻有演唱會攤販大嘆，雖然人潮多，但當天買氣比寒流還冷，最慘的1整晚只賣出4杯熱飲，不僅血本無歸，還得煩惱退貨問題，其他業者則決定將食物捐贈給社福單位。據了解，業績不如預期是受疫情影響導致。

陳姓網友在臉書發文「我們是台東阿妹演唱會商家，由於6個年輕人都是阿妹的忠實粉絲，頭一次做生意，遂想追隨阿妹的腳步關心公益，原想將活動收益扣除成本後全數捐出，孰料買氣不佳，連成本都無法取回，只能改採『捐贈食物』的方式，以達成我們想做公益的初心。」

陳小姐說，她和朋友第1次擺攤賣手工魚丸、黑輪、香腸，本想將收益拿來作公益，怎料血本無歸，只好趕快尋找社福單位將食物送至真正需要的家庭。

「生意超差！」賣滷味的吳老闆大嘆，叫了40箱王子麵，就要退36箱，其餘4箱沒賣出，只是因包裝拆了，不能退貨。販售茶葉蛋、甜不辣的黃姓業者說，備料成本約1萬5000元，還不含攤租8000元，當天營業額僅6000元，生意真的很慘。

「有打平成本就不錯了！」賣烤肉的當地業者說，備料成本10萬，營業額 4萬，攤租太貴導致成本提高。

據了解，受限防疫規定，民眾只能在限制區域飲食，加上動線規畫問題，導致攤商生意冷冰冰。一般跨年攤租才3000元，這次租金已創下台東「最高紀錄」。

(中時 )