Ella陳嘉樺、李玉璽3日主持衛視中文台《鴻門家宴》，與評審團鍾欣凌、索艾克、陳力榮一起受訪，Ella笑稱自己無法拒絕兒子勁寶的深情一吻，所以被傳染感冒，「小孩最容易有亂七八糟的病毒」，她回憶跨年夜在高雄蓬萊舞台壓軸演唱，「很像唱給神明聽，2020年真的不好過，希望神明跟各方好兄弟保佑我們度過新的一年」。

農曆新年將至，Ella表示今年發出的紅包依然維持去年水準，有六位數，「因為疫情的關係不能回馬來西亞，今年回屏東，紅包沒縮水，還是一樣，就是因為今年不好過，所以紅包沒減少還要更多一點點」。李玉璽則說自己會宅在家，也是包出六位數紅包，「還會打牌輸給爸媽跟表弟、表妹，不過爸媽還是會回包給我，大約是我包出去的一半」。Ella大笑，「我每次都帶厚厚一疊，回去當散財童子」。

左起索艾克、李玉璽、鍾欣凌、Ella陳嘉樺、陳力榮開心同框。（衛視中文台提供）

鍾欣凌在《鴻門家宴》學會許多新菜色，3日錄製過年特別節目，由她帶領的「婆婆組」黃姵嘉及楊銘威，對抗「花甲組」王彩樺、海裕芬及曲獻平，評審索艾克、陳力榮也會分別加入其中，她以魷魚螺肉蒜應戰，提及每次農曆新年菜色，她笑說：「之前超級趕，要在中午前拜完，再把雞肉拿回攤位剁雞，不然自己弄雞肉很醜、太碎，現在認識兩位大師，我安心很多，一點都不擔心。」

(中時 )