瑞典電信巨頭愛立信首席執行官鮑毅康呼籲瑞典商務部採取行動，帶頭取消華為的5G禁令。（圖／路透）

歐洲第2個全面禁止華為5G設備的國家瑞典，該國著名電信企業愛立信最近向向政政府施壓，呼籲解除華為禁令，甚至以威脅撤離瑞典做為威。

據《德國之聲》引用瑞典媒體報導，瑞典電信巨頭愛立信首席執行官鮑毅康(Börje Ekholm)呼籲瑞典商務部採取行動，帶頭取消華為的5G禁令。

報導引用瑞典主流媒體《每日新聞報》（Dagens Nyheter）獲得的消息稱，鮑毅康在與瑞典商務部長哈爾伯格（Anna Hallberg）談話中以威脅口吻提到愛立信在瑞典的生存問題。

他表示，愛立信希望得到瑞典的幫助，以及在這個國家的存在能夠獲得重視。

哈爾伯格回應稱，他很想盡力協助愛立信，但是瑞典政府無法對禁令進行干預，因為這一決定是由瑞典電信監管局（PTS）根據安全部門和國防軍的建議作出的。鮑毅康向《每日新聞報》否認受到愛立信的威脅，他強調，瑞典是愛立信的基地。

報導說，瑞典記者奧爾森（Jojje Olsson）也在推特上指出，鮑毅康向瑞典商務部指出，瑞典對華為的5G禁令可能會導致他的公司受到懲，如果華為被禁止在瑞典參與5G建設，愛立信將考慮離開瑞典。

陸媒《環球時報》也引述這篇文章報導，pledgetimes網站引述瑞典媒體消息指稱，瑞典對華5G禁令引起了愛立信的擔憂，此舉可能會影響愛立信在中國大陸的市場，並因此向瑞典政府施壓。

報導說，鮑毅康確實公開表示對華為的支持。他於去年11月對英國《金融時報》表示，瑞典禁止5G網路使用華為設備的決定限制了自由競爭和貿易。然而，12月中旬，斯德哥爾摩上訴法院的最新裁決讓華為5G禁令重新生效，但也認為華為有權上訴瑞典電信監管局。

鮑毅康對華為的支持和愛立信在大陸的生意不無關係，報導分析稱，大陸大舉興建鋪設5G網路為愛立信帶來大量盈利。這家瑞典電信設備製造商的首席財務官梅蘭德爾（Carl Mellander）10月曾表示，大陸大幅鋪設5G網路是該公司業務最大動能。目前愛立信從大陸3大通信服務商均獲得了技術採購訂單，愛立信在大陸5G市場占約10%的份額。

報導指出，繼去年7月份英國之後，瑞典是歐洲第二個徹底禁止使用華為設備的國家。愛立信和芬蘭的諾基亞公司是華為在5G設備和基礎設施供應方面的主要競爭對手。

(中時新聞網)