一名29歲男子昨（2）日晚間闖入戒備森嚴、日皇德仁所居住的「赤坂御所」，在裡頭待了2小時才被捕，據報他被捕時表示想見皇室成員，這起事件並未造成任何人員受傷，目前並不清楚他是怎麼闖進去的。

法新社今（3）日引述日本富士新聞網報導，一名29歲男子在2日晚間從毗鄰的客房闖入戒備森嚴的赤坂御所，赤坂御所是包括德仁在內等日本皇室成員的住所，男子闖入2個小時後，在97歲的三笠宮崇仁親王妃百合子住所附近被警衛發現，報導指出，男子闖入當時，客房大門並沒有警衛駐守。

日本TBS News報導，男子被捕時告訴警察：我想見王室成員。

目前已知男子闖入並未造成任何人員受傷，不過報導並未說明男子如何闖入德仁的住所。

日本警察拒絕置評，日本宮內廳也未針對這起事件回應。

事實上，這並非頭一次外來者打破日本王室的安全網，2020年5月，一名男子游泳穿越皇居外圍的護城河，攀爬外牆、進入禁區後被捕。

(中時新聞網)