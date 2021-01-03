2020年受到新冠肺炎影響，演藝圈不少工作都暫停，甚至因疫情原因許多單位都不外借給劇組，不少藝人與工作人員都放起無薪假，隨著疫情緩解，不少工作也跟著動起來，近期在電視與社群媒體上都能看到這兩個熟悉的臉孔，分別是曾和蔡依林拍攝交友軟體廣告的洪浩竣與曾上過無名小站40多次的首頁帥哥黃梓懿。

受到疫情影響，不少藝人收入與工作都大受打擊，但有「小言承旭」稱號的洪浩竣則受到廣告廠商喜愛，在2020年陸續拍了數十支廣告，從信用卡、雞精到汽車、第四台、巧克力廣告等等，曝光率超高，涵蓋電視與網路社群媒體，幾乎天天都能看到他，堪稱是新一代廣告小天王。當中信用卡廣告對戲金曲歌后魏如萱化身保險業務員，也讓網友留言「男主角太帥好想跟他談戀愛」；唱作俱佳的洪浩竣，曾經舉辦過小型音樂會，2021年不只有推出音樂作品的規劃，也有在大型音樂活動上的演出安排。

洪浩竣擁有帥氣外形、高挑身材，吸引不少網友注意。（三元素影藝提供）

黃梓懿曾上過無名小站40多次的首頁帥哥。（三元素影藝提供）

上過無名小站40多次的首頁帥哥黃梓懿，在社群網站上相當活耀，也深受許多廠商支持，從運動品牌、休閒與潮流服飾到髪品、美妝保養等都有涉略，他還開設「男子家政夫」Youtube頻道，熱愛美食、健身運動及服飾穿搭介紹的他，2021將會有更多好的生活日常推薦給大家。廣告方面，黃梓懿的頭型特別受到廠商青睞，某次廣告拍攝就被廠商指名，現場還特別為他找專屬髮型師，只為了其中一個橋段場景需求。

兩人近期也共同演出兩部戲劇，分別是《女力報到－正好愛上你》與《國際橋牌社2》，兩人在劇中都有精彩表現，洪浩竣在《女力》中飾演潘嘉麗的好友也是國際知名經紀人，是該劇繼錦榮後再次出現經紀人角色；黃梓懿則是演出反派的角色，先是騙了國小同學錢，又遭到設計因此找人算帳。兩人在疫情影響下，仍持續發光發熱，也讓人期待兩人2021年的演藝發展。

洪浩竣（左）、黃梓懿（右）國際橋牌社側拍照。（三元素影藝提供）

(中時新聞網)