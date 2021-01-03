為促使民眾將食用後的廢紙餐具妥善分類回收，環保署去年7月與地方環保局合作推動最高補助6500元設置紙餐具專用堆疊回收設施的「紙餐具循環友善店家補助計畫」，因申請店家不如預期，未來沒有設置回收設施的店家也將依「廢棄物清理法」裁罰，今年初將預告，目標7月正式上路。

根據環保署統計，受疫情持續影響，餐飲外送紙容器使用量大增，免洗餐具銷量於疫情期間增加至少有5成，為提高紙餐具回收率，「紙餐具循環友善店家補助計畫」以自助餐店及便當店為輔導對象，去年各縣市統計家數約3500家，店家設置紙餐具專用堆疊回收設施將補助最高6500元，設置完成後，會發給「紙餐具循環友善店家」標誌貼紙，引導民眾做好「清、分、疊」分類回收步驟，紙餐具年產量約11萬公噸，初估今年回收率可達8成。

環保署指出，當初預期3500多家業者都可積極該計劃，但目前仍有1000多家業者申請補助與設置，因此決定在今年7月強制執行，自助餐店與便當店業者7月後若無設置紙餐具專用堆疊回收設施，將依「廢棄物清理法」處6萬至30萬元罰鍰。

環保署說，「紙餐具循環友善店家補助計畫」未來將視推動成效擴大適用對象，環保署也正在推動「環保夜市計畫」，補助攤商將大量免洗餐具汰換為環保餐具，降低對一次性餐具的浪費，也改變外食餐具使用的習慣。

(中時 )